Захаров и Кузнецов — третьи в прыжках в воду с 3-метрового трамплина на этапе МС

В Гуанчжоу (Китай) продолжается второй этап Мировой серии по прыжкам в воду. В синхронных прыжках с трёхметрового трамплина россияне Илья Захаров и Евгений Кузнецов стали третьими. Победу одержали китайцы Цао Юань и Си Сии. В женских соревнованиях россиянки Кристина Ильиных и Надежда Бажина заняли пятое место.
Прыжки в воду. Мировая серия. Второй этап. Гуанчжоу
Мужчины. Трамплин. 3 м. Синхронные прыжки
1. Цао Юань / Си Сии (Китай) – 466,02.
2. Джек Лаугер / Крис Мирс (Великобритания) – 450,60.
3. Евгений Кузнецов / Илья Захаров (Россия) – 430,86.
Женщины. Трамплин. 3 м. Синхронные прыжки
1. Ши Тинмао / Сю Чжихуан (Китай) – 345,00.
2. Мэддисон Кини / Анабель Смит (Австралия) – 318,66.
3. Дженнифер Абель / Мелисса Ситрини (Канада) – 311,34…
5. Кристина Ильиных / Надежда Бажина (Россия) – 300,00.