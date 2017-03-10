Захаров — 6-й в прыжках в воду с трёхметрового трамплина на этапе Мировой серии

В Гуанчжоу (Китай) продолжается второй этап Мировой серии по прыжкам в воду. В прыжках с трёхметрового трамплина победил китаец. Лучший из россиян,, занял шестое место. В прыжках с трёхметрового трамплина в микстетакже стали шестыми.1. Си Сии (Китай) – 556,20.2. Джек Логер (Великобритания) – 529,05.3. Цао Юань (Китай) – 519,80…6. Илья Захаров (Россия) – 495,85…8. Евгений Кузнецов (Россия) – 462,00.1. Ван Хан / Ли Чжен (Китай) – 333,00.2. Дженнифер Абель / Франсуа Имбо-Дюлак (Канада) – 326,16.3. Мэдисон Кини / Доминик Бедгуд (Австралия) – 324,66…6. Надежда Бажина / Виктор Минибаев (Россия) – 301,20.