Щепоткин завоевал серебро ЧЕ в стрельбе из винтовки по движущейся мишени

Россиянин Владислав Щепоткин завоевал серебро чемпионата Европы, который проходит в Мариборе (Словения), в стрельбе из винтовки по движущейся мишени с дистанции 10 метров. В матче за золото Щепоткин уступил поляку Лукашу Чапле со счётом 4:6. Бронзовым призёром стал ещё один россиянин Владислав Прянишников, победивший в матче за третье место шведа Йеспера Нюберга со счетом 7:5.
В командном зачёте Щепоткин, Прянишников и Максим Степанов одержали победу с результатом 1739 очков из 1800 возможных, установив мировой и европейский рекорды. Серебро завоевали шведы (1711), бронзу – финны (1704).
В женских соревнованиях победу праздновала украинка Галина Авраменко, победившая в финале Лилит Мкртчан из Армении. В матче за третье место россиянка Юлия Эйдензон была точнее соотечественницы Ольги Степановой. В командном зачеёе россиянки Степанова, Эйдензон и Ирина Измалкова завоевали золото, украинки — серебро, венгерки — бронзу.