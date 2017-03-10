Щепоткин завоевал серебро ЧЕ в стрельбе из винтовки по движущейся мишени

Россиянинзавоевал серебро чемпионата Европы, который проходит в Мариборе (Словения), в стрельбе из винтовки по движущейся мишени с дистанции 10 метров. В матче за золото Щепоткин уступил полякусо счётом 4:6. Бронзовым призёром стал ещё один россиянин, победивший в матче за третье место шведасо счетом 7:5.В командном зачёте Щепоткин, Прянишников иодержали победу с результатом 1739 очков из 1800 возможных, установив мировой и европейский рекорды. Серебро завоевали шведы (1711), бронзу – финны (1704).В женских соревнованиях победу праздновала украинка, победившая в финалеиз Армении. В матче за третье место россиянкабыла точнее соотечественницы Ольги Степановой. В командном зачеёе россиянки Степанова, Эйдензон изавоевали золото, украинки — серебро, венгерки — бронзу.