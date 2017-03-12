«Кубань» выиграла у «Битигхайма», но завершила борьбу в Кубке ЕГФ

Гандболистки «Кубани» на своей площадке обыграли немецкий «Битигхайм» в ответном четвертьфинальном матче Кубка ЕГФ со счётом 31:26. 10 мячей записала на свой счёт, 5 раз отличилась, 4 гола записала в свой активВ первом матче в Германии россиянки уступили со счётом 26:33. Для выхода в полуфинал дома подопечным Евгения Трефилова нужно было побеждать с разницей «+8». В итоге общий счёт – 59:57 в пользу немецкой команды. «Кубань» завершила борьбу за трофей.«Кубань» (Россия) – «Битигхайм» (Германия) – 31:26 (15:13).