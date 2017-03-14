Лалович: у Дагестана великолепные шансы принять ЧЕ по борьбе

Президент Объединённого мира борьбы Ненад Лалович выразил уверенность в том, что у Дагестана отличные шансы принять чемпионат Европы по борьбе в ближайших сезонах. В 2017 году европейское первенство пройдёт в Нови-Саде (Сербия) с 2 по 7 мая.
«У Дагестана очень хорошие шансы, великолепные шансы получить право принять один из следующих чемпионатов Европы по борьбе. На 2018 год у нас уже есть официальная заявка от Бухареста, ждём заявки от России. Нет, мы не переживаем из-за рекомендаций МОК не проводить турниры в России, это относится только к зимним видам, а наши спортсмены чисты», — цитирует Лаловича «Р-Спорт».