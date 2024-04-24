Американский футболист отреагировал на возвращение титула, который забрали 14 лет назад

Американский раннинбек Реджи Буш заявил, что рад вернуть свой титул и хотел бы дальше сотрудничать с организацией Хейсмана.

«Лично я очень рад воссоединиться со своими коллегами-победителями Хейсмана и стать частью легендарного наследия трофея, и для меня большая честь вернуться в семью Хейсмана», — приводит слова Буша ESPN.

Экс-футболист также выразил надежду на то, что будет и дальше сотрудничать с фондом для развития студенческого футбола в Америке.

Напомним, бывший раннинбек команды «Тродженс» Буш был лишён титула Хейсмана 14 лет назад. Его дают самым выдающимся игрокам в студенческий футбол в США. Сам титул Буш завоевал в 2005 году.

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Другие обладатели трофея поддерживали футболиста в скором возвращении титула, а игрок Джонни Мэнзил заявил, что будет пропускать церемонию вручения трофея Хейсмана до тех пор, пока награда Буша не будет возвращена.