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Американскому футболисту вернут титул, который забрали 14 лет назад

Американскому футболисту вернут титул, который забрали 14 лет назад
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Американскому футболисту Реджи Бушу вернут трофей Хейсмана, который он выиграл в 2005 году. Об этом сообщает ESPN.

Напомним, бывший американский футболист-раннинбек в команде «Тродженс» играл в университетский футбол в USC, где дважды получал награды на федеральном уровне и выиграл Heisman Trophy как самый выдающийся игрок.

Однако в 2010 году стало известно, что семья Буша получала чрезмерные льготы. За это NCAA ввела серьёзные санкции в отношении USC и запретила на протяжении 10 лет ассоциировать имя Буша с именем команды, отобрав титул самого выдающегося игрока. В 2020 году срок наказания в виде запрета на ассоциацию имени истёк, а титул вернуть фонд Хейсмана разрешил лишь в этом году.

Причиной возвращения стало то, что Буш в последнее время стал показывать хорошие результаты в развитии студенческого баскетбола, поскольку фонд регулярно ведёт статистику улучшения развития учащихся колледжей Америки.

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