Гандболистка, ударившая соперницу ногой по голове, дисквалифицирована

Гандболистка сборной Ростовской области, ударившая соперницу из команды Москвыногой по голове в матче финального этапа первенства России среди игроков 2001 года рождения, дисквалифицирована до конца соревнований.«Дисквалифицировать игрока Ростовской области Котолуп Кристину за грубое нарушение правил… до конца данных соревнований», – говорится в постановлении, опубликованном на сайте Федерации гандбола России.Напомним, что после инцидента судья немедленно удалил Котолуп с поля, показав красную и голубую карточки. Инспектор матча написал рапорт о случившемся. Собравшаяся в тот же день дисциплинарная комиссия приняла решение об отстранении Котолуп Кристины от участия в дальнейших матчах и вынесло ходатайство об увеличении дисквалификации в комиссию по развитию детско-юношеского гандбола. Федерация гандбола России проводит дополнительное разбирательство по данному инциденту.