Сборная России завоевала Кубок мира по греко-римской борьбе

Сборная России завоевала золотые медали командного Кубка мира по греко-римской борьбе, который прошёл в Абадане (Иран).В финале соревнований россияне побороли сборную Азербайджана со счётом 5:3. В составе сборной России победы в поединках одержали(до 59 кг),(до 66 кг),(до 75 кг),(до 85 кг) и(до 130 кг). Абуязид Манцигов (до 71 кг), Адлан Акиев (до 80 кг) и Максим Сафарян (до 98 кг) свои схватки проиграли.Бронзовые медали завоевали борцы из команды Ирана, выигравшие в матче за третье место у сборной Турции со счётом 6:2.