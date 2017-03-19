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«Сибиряк» снова обыграл «Ухту» в ЧР по мини-футболу

19 марта 2017, воскресенье. 19:17. Другие
Новосибирский «Сибиряк» на выезде победил «Ухту» во втором матче 19-го тура чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги со счётом 3:2. Дубль в составе гостей оформил бразильский нападающий Лео Сантана.

Накануне в первом матче соперников в 19-м туре победу также праздновал «Сибиряк» (4:3). Новосибирская команда с 54 очками в активе занимает третью строчку в турнирной таблице национального первенства, которую замыкает «Ухта» (3 очка).

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. 19-й тур. Второй матч

«Ухта» — «Сибиряк» (Новосибирск) – 2:3 (1:2).
Голы: Волков, 16, Смирнов, 47 – Лео Сантана, 8, 25, Кудзиев, 36.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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МФК Сибиряк МФК Ухта
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19 марта 2017, воскресенье
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