«Сибиряк» снова обыграл «Ухту» в ЧР по мини-футболу

Новосибирский «Сибиряк» на выезде победил «Ухту» во втором матче 19-го тура чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги со счётом 3:2. Дубль в составе гостей оформил бразильский нападающий Лео Сантана.
Накануне в первом матче соперников в 19-м туре победу также праздновал «Сибиряк» (4:3). Новосибирская команда с 54 очками в активе занимает третью строчку в турнирной таблице национального первенства, которую замыкает «Ухта» (3 очка).
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. 19-й тур. Второй матч
«Ухта» — «Сибиряк» (Новосибирск) – 2:3 (1:2).
Голы: Волков, 16, Смирнов, 47 – Лео Сантана, 8, 25, Кудзиев, 36.