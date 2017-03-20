Гольф-клуб Олимпиады-2020 снял ограничения на членство женщин

Клуб «Касумигасеки», который примет соревнования по гольфу в рамках летних Олимпийских игр 2020 года в Токио, снял запрет на полноценное членство женщин, сообщает AFP. Это произошло после заявления президента Международного олимпийского комитетао том, что место проведения соревнований может быть изменено, если гольф-клуб не обеспечит равные права женщин с мужчинами.Ранее в уставе клуба значилось, что женщины не могли получить право на полноценное членство.Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.