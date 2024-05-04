Наталья Воробьёва дала медальный прогноз на выступление борцов на ОИ-2024

Олимпийская чемпионка 2012 года в женской борьбе Наталья Воробьёва поделилась мнением о медальных шансах российских борцов на Олимпиаде-2024 в Париже (Франция).

«В женской борьбе у нас есть четыре лицензии. Впереди ещё мировой турнир. Надеюсь, девочки проявят себя и заберут оставшиеся путёвки на Олимпийские игры. Уже хочется новых лиц, новых результатов и медалей.

Успешным на Олимпиаде будет результат, если наши вольники принесут три золотые медали, а девочки — две такие награды. У нас легендарные классики, не будем их обижать. Наверное, тоже на три золота рассчитываем», — сказала Воробьёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

В декабре 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Беларуси в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.