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«Всё равно смотреть не на что». Гилберт не застегнул молнию на брюках на ЧМ по снукеру

«Всё равно смотреть не на что». Гилберт не застегнул молнию на брюках на ЧМ по снукеру
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В субботу, 4 мая, английский снукерист Дэвид Гилберт (31-й номер мирового рейтинга) в полуфинальном матче чемпионата мира — 2024 со счётом 11:17 уступил соотечественнику Кайрену Уилсону (12-й номер мирового рейтинга).

Снукер. Чемпионат мира 2024. 1/2 финала (до 17 побед)
Дэвид Гилберт - Кайрен Уилсон
04 мая 2024, суббота. 16:35 МСК
Дэвид Гилберт
Окончено
11:17
Кайрен Уилсон

Во время встречи с Гилбертом произошёл курьёзный случай. Когда он вернулся за стол после перерыва в середине сессии (9:11), стало заметно, что он забыл застегнуть молнию на брюках. 42-летний англичанин заметил свою оплошность, только когда изучал таблицу, готовясь к удару.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

«Всё равно смотреть особо не на что», — приводит слова отшутившегося Гилберта The Sun.

Чемпионат мира по снукеру завершится 6 мая. В решающем матче за звание чемпиона мира — 2024 Уилсон сразится с победителем встречи между англичанином Стюартом Бинэмом (29-й номер мировой классификации) и валлийцем Джеком Джонсом.

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