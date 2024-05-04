«Всё равно смотреть не на что». Гилберт не застегнул молнию на брюках на ЧМ по снукеру

В субботу, 4 мая, английский снукерист Дэвид Гилберт (31-й номер мирового рейтинга) в полуфинальном матче чемпионата мира — 2024 со счётом 11:17 уступил соотечественнику Кайрену Уилсону (12-й номер мирового рейтинга).

Во время встречи с Гилбертом произошёл курьёзный случай. Когда он вернулся за стол после перерыва в середине сессии (9:11), стало заметно, что он забыл застегнуть молнию на брюках. 42-летний англичанин заметил свою оплошность, только когда изучал таблицу, готовясь к удару.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

«Всё равно смотреть особо не на что», — приводит слова отшутившегося Гилберта The Sun.

Чемпионат мира по снукеру завершится 6 мая. В решающем матче за звание чемпиона мира — 2024 Уилсон сразится с победителем встречи между англичанином Стюартом Бинэмом (29-й номер мировой классификации) и валлийцем Джеком Джонсом.