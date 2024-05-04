Ахмед Идрисов и Анзор Закуев выиграли золотые медали на ЧР по вольной борьбе

Борец из Дагестана Ахмед Идрисов выиграл золотую медаль чемпионата России по вольной борьбе в весе до 57 кг. В финальной схватке он уверенно одолел Льва Павлова из Республики Саха (Якутия).

Чемпионат России по вольной борьбе

До 57 кг:

1. Ахмед Идрисов (Республика Дагестан).

2. Лев Павлов (Республика Саха (Якутия).

3. Муса Мехтиханов ((Республика Дагестан) и Рамиз Гамзатов (Ставропольский край).

До 65 кг:

1. Анзор Закуев (Республика Крым).

2. Магома Дибиргаджиев ((Республика Дагестан).

3. Загир Шахиев ((Республика Дагестан) и Ибрагим Ибрагимов ((Республика Дагестан).

Предолимпийский чемпионат России по вольной борьбе проходит с 30 апреля по 4 мая в Московской области. По его итогам формируется состав национальной команды на Олимпийские игры в Париже.