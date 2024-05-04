Ахмед Идрисов и Анзор Закуев выиграли золотые медали на ЧР по вольной борьбе

Борец из Дагестана Ахмед Идрисов выиграл золотую медаль чемпионата России по вольной борьбе в весе до 57 кг. В финальной схватке он уверенно одолел Льва Павлова из Республики Саха (Якутия).
Чемпионат России по вольной борьбе
До 57 кг:
1. Ахмед Идрисов (Республика Дагестан).
2. Лев Павлов (Республика Саха (Якутия).
3. Муса Мехтиханов ((Республика Дагестан) и Рамиз Гамзатов (Ставропольский край).
До 65 кг:
1. Анзор Закуев (Республика Крым).
2. Магома Дибиргаджиев ((Республика Дагестан).
3. Загир Шахиев ((Республика Дагестан) и Ибрагим Ибрагимов ((Республика Дагестан).
Предолимпийский чемпионат России по вольной борьбе проходит с 30 апреля по 4 мая в Московской области. По его итогам формируется состав национальной команды на Олимпийские игры в Париже.