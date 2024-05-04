Наталья Воробьёва высказалась об участии россиян в ОИ в нейтральном статусе

Олимпийская чемпионка 2012 года в женской борьбе Наталья Воробьёва поделилась мнением о выступлении российских спортсменов в нейтральном статусе на Олимпиаде-2024 в Париже (Франция).

«Дай бог, чтобы всё сложилось и команда попала на Олимпийские игры. А ребята показали себя и свои возможности. Обидно будет. Все трудились. Этот цикл был чуть короче, три года. Три года — это жизнь и это много. Они тратят время на благое дело, на спорт. Хочется, чтобы для спортсменов было вознаграждение в виде победы. Конечно, будем все вместе, несмотря ни на что, поддерживать наших спортсменов и молиться.

Мнений относительно поездки на Олимпиаду может быть много. Надо дождаться мнения нашего президента. Если будет решение ехать под нейтральным флагом, надо ехать. Если будет отрицательное решение, то, наверное, надо всем смириться и поддержать главу государства», — сказала Воробьёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

В декабре 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Беларуси в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.