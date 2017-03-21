Сальников останется президентом ВФП, Коротышкин и Попов вошли в состав набсовета

Президент Всероссийской федерации плаваниясохранит свой пост, несмотря на создание Ассоциации водных видов спорта.«ВФП продолжает работать, как работала и раньше, никаких изменений не планируется. Вопрос о создании ассоциации находится в работе. Вопрос о создании Ассоциации водных видов спорта отдан на проработку комитету по стратегическому планированию под руководством Александра Попова. Этот комитет соберёт всю информацию и доложит о результатах на следующем заседании наблюдательного совета ВФП», — приводит слова Сальникова ТАСС.В состав наблюдательного совета ВФП, который возглавляет министр промышленности и торговли РФ, вошли четырёхкратный олимпийский чемпион, заммэра Москвы, серебряный призёр Игр-2012, а также призёр Игр в Сеуле и Барселоне