Сальников останется президентом ВФП, Коротышкин и Попов вошли в состав набсовета

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников сохранит свой пост, несмотря на создание Ассоциации водных видов спорта.
«ВФП продолжает работать, как работала и раньше, никаких изменений не планируется. Вопрос о создании ассоциации находится в работе. Вопрос о создании Ассоциации водных видов спорта отдан на проработку комитету по стратегическому планированию под руководством Александра Попова. Этот комитет соберёт всю информацию и доложит о результатах на следующем заседании наблюдательного совета ВФП», — приводит слова Сальникова ТАСС.
В состав наблюдательного совета ВФП, который возглавляет министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, вошли четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Попов, заммэра Москвы Максим Ликсутов, серебряный призёр Игр-2012 Евгений Коротышкин, а также призёр Игр в Сеуле и Барселоне Дмитрий Волков.