Вальверде выиграл третий этап «Вуэльты Каталонии», Закарин – пятый

Алехандро Вальверде из команды Movistar выиграл третий этап многодневной шоссейной велогонки Мирового тура «Вуэльта Каталонии». Испанец проехал дистанцию в 188,3 км за 5 часов, 7 минут и 12 секунд. Вторым финишировал ирландец Дэниэл Мартин (Quick-Step Floors), который показал то же время. Российский гонщик Katusha-Alpecin Ильнур Закарин стал пятым. В общем зачёте лидирует американец Тиджей Ван Гардерен (BMC), занявший на этом этапе восьмое место.
Велоспорт на шоссе. Мировой тур. «Вуэльта Каталонии»
Третий этап. Матаро – Ла Молина. 188,3 км
1. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 5:07.12
2. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – +0 секунд
3. Адам Йейтс (Великобритания, ORICA-Scott) – +3
4. Ромен Барде (Франция, AG2R) – +3
5. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – +3
Общая классификация
1. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC) – 10:24.33
2. Самуэль Санчес (Испания, BMC) – +0 минут 41 секунда
3. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – +0.44
4. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – +0.45
5. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – +0.49
…
23. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – +2.46.