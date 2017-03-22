Вальверде выиграл третий этап «Вуэльты Каталонии», Закарин – пятый

из команды Movistar выиграл третий этап многодневной шоссейной велогонки Мирового тура «Вуэльта Каталонии». Испанец проехал дистанцию в 188,3 км за 5 часов, 7 минут и 12 секунд. Вторым финишировал ирландец Дэниэл Мартин (Quick-Step Floors), который показал то же время. Российский гонщик Katusha-Alpecinстал пятым. В общем зачёте лидирует американец Тиджей Ван Гардерен (BMC), занявший на этом этапе восьмое место.1. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 5:07.122. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – +0 секунд3. Адам Йейтс (Великобритания, ORICA-Scott) – +34. Ромен Барде (Франция, AG2R) – +35. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – +31. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC) – 10:24.332. Самуэль Санчес (Испания, BMC) – +0 минут 41 секунда3. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – +0.444. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – +0.455. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – +0.4923. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – +2.46.