Британский борец дисквалифицирован на 4 года за допинг

Британский борец вольного стилядисквалифицирован на четыре года за применение допинга, сообщает Reuters. В допинг-пробе спортсмена, взятой во внесоревновательный период в сентябре 2016 года, был обнаружен анаболический стероид. Сам Сандху заявил, что принял запрещённый препарат случайно с биодобавкой.Сандху завоевал бронзовую медаль на Играх Содружества в Глазго-2014 и представлял Великобританию на европейских Играх в Баку в 2015 году. Дисквалификация продлится с 14 октября 2016 года до 14 октября 2020 года.