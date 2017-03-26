«СКА-Нефтяник» впервые стал чемпионом России по хоккею с мячом

Хабаровский «СКА-Нефтяник» в решающем матче «Финала четырёх» чемпионата России по хоккею с мячом в Хабаровске разгромил иркутский «Байкал-Энергию» со счётом 6:2. Таким образом, клуб с Дальнего Востока впервые в истории стал чемпионом России.
Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига
«Финал четырёх». Хабаровск
«СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — «Байкал-Энергия» (Иркутск) — 6:2 (3:0)
Голы: Бондаренко, 24 (1:0), Рязанцев, 33 (2:0), Ишкельдин, 35 (3:0), Бондаренко, 49 (4:0), Бондаренко, 54 (5:0), Рязанцев, 61 (6:0), Грачёв, 83 (6:1), Нечаев, 90 (6:2).