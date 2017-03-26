Сборная России из игроков не старше 23 лет стала последней на Inter Cup

Сборная России по пляжному футболу в матче за седьмое место на международном турнире Inter Cup в Санкт-Петербурге уступила московскому ЦСКА со счётом 2:6. Отметим, что на эти соревнования главный тренер российской командывызвал только футболистов не старше 23 лет. В финале встретятся питерский «Кристалл» и испанская «Торредембарра».Россия — ЦСКА (Москва) — 2:6 (0:0, 0:5, 2:1)Тетерин, 13 (0:1), Семёнов, 17 (0:2), Степлиани, 18 (0:3), Чирко, 19 (0:4), Чирко, 24 (0:5), Шкарин, 29 (1:5), Котенёв, 32 (2:5), Степлиани, 32 (2:6).