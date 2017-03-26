Свищев: несколько ошибок не позволили сборной России выиграть ЧМ по кёрлингу

Президент Федерации кёрлинга Россиипрокомментировал выступление женской сборной России на чемпионате мира в Пекине. В финале россиянки уступили команде Канады со счётом 3:8.«В первую очередь от лица Федерации кёрлинга России я поздравляю женскую сборную России с серебряными медалями чемпионата мира — 2017. Мы очень долго шли к тому, чтобы пробиться в финал чемпионата мира. Да, в активе нашей сборной есть три бронзовые медали главного турнира сезона, но нам всегда чего-то не хватало, чтобы пройти в финал чемпионата мира и играть не за бронзу, а за золото. В этом году мы стали на шаг ближе к нашей главной цели. Сборная Канады очень сильная команда, и она доказала это, пройдя без единого поражения весь чемпионат мира. Да, у нас был шанс на круговом этапе одержать победу над этой сборной, но наши ошибки сыграли против нас. Сегодня в финале мы, к сожалению, снова допустили несколько ошибок, которые не позволили нам подняться на верхнюю ступень пьедестала.Я рад был наблюдать за той игрой, которую показала команда Анны Сидоровой на чемпионате мира. У девушек был психологически тяжёлый сезон, и, я думаю, это закалило их, и в следующем году они будут еще сильнее. Для этой команды сезон не заканчивается. Впереди у девушек два серьёзных турнира – чемпионат России и «CCTArcticCup». Что касается последнего, то он пройдёт в Дудинке, у команды Сидоровой будет прекрасная возможность взять реванш у сборной Канады», — приводит слова Свищева официальный сайт Федерации кёрлинга России.