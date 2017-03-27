Кугаевский: везти Гараничева в горы было равносильно самоубийству

Известный тренер по биатлону Максим Кугаевский, работающий с Евгением Гараничевым, в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Круглову рассказал о причинах проблем со стрельбой на «стойке» у его подопечного и объяснил сбой в результатах подопечного в ноябре.
«Всё-таки процент попаданий снизился незначительно — на полтора процента. У любого спортсмена отклонение в 1,5-2 процента — в пределах нормы. Проблема в том, что хотелось бы улучшить качество стрельбы и довести его до 90 процентов, а пока это не удаётся. Пока в команде такие высокие показатели только у Максима Цветкова. В бесконтактных гонках стрельба у Евгения лучше. В прошлом году ключевым был последний рубеж, на который приходилось 35 процентов всех промахов, сейчас камнем преткновения стал третий рубеж. Это объясняется тем, что в этом году выросла точность в стрельбе лёжа, а после „лёжки“ Гараничев включался в борьбу за топ-6, а это работа под очень мощным давлением, оставляющая стрессовый отпечаток.
До того момента, пока он не оказывается в лидерах, он идёт стабильно и прогрессирует, а после этого происходят срывы. В преследовании легко двигаться с 50-го на 20-е место, но в пределах топ-15 продвижение очень сложно, потому что там все спортсмены с высоким уровнем стрельбы и хорошим ходом. Идёт борьба за каждый метр дистанции и за каждый выстрел. На уровне топ-6 нужно быть таким же психологически устойчивым, как Фуркад, который в этой ситуации никогда не теряется. Отличаются стрессоустойчивостью Шемпп, Эдер и в какой-то степени Шипулин. О Жене я такого сказать не могу. Он старается, работает, не покладая рук. У Евгения большие планы, он не собирается в ближайшее время заканчивать карьеру, а мы знаем немало примеров, когда спортсмены прогрессируют и после 30. Все спортсмены созревают по-разному. Конечно, если бы не болезнь в начале сезона, Евгений бы занял своё традиционное место во второй половине десятки.
В начале сезона была договорённость, что он не едет на сбор в Норвегию, а готовится к сезону в Тюмени и оттуда летит в Эстерсунд. В Норвегии у него были постоянные проблемы с дыхательными путями. Но случился форс-мажор. Уже в ноябре температура в Тюмени опустилась ниже 30 градусов, чего не было в последние годы никогда. Пришлось Евгению ехать с командой, а по дороге он подцепил инфекцию. Считаю большой ошибкой его старт в Эстерсунде, а ещё большей бежать затем в Поклюке. Если уже в Швеции было видно, что он не готов бороться на уровне Кубка мира, то везти его в горы было равносильно самоубийству.
Спортсмен и тренерский штаб настаивали на том, что надо стартовать. Ему надо было ехать в Нове-Место и там спокойно готовиться к третьему этапу», — рассказал Кугаевский.
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