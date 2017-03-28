Шейко пропустит чемпионат Европы по тяжёлой атлетике из-за травмы колена

Старший тренер мужской сборной России по тяжёлой атлетике Павел Кузнецов сообщил, что российский тяжелоатлет Максим Шейко пропустит чемпионат Европы в Сплите из-за травмы колена. Соревнования пройдут 2-8 апреля.
«Состав команды на чемпионат Европы определён. К сожалению, позавчера травму колена получил Максим Шейко, выступающий в весовой категории до 105 кг. Он не сможет выступить в Хорватии, в команду включены Сергей Петров (до 77 кг), и Давид Беджанян (до 105 кг)», — цитирует Кузнецова «Р-Спорт».
В состав мужской сборной России также вошли Феликс Халибеков (до 62 кг), Олег Чен (до 69 кг), Артём Окулов (до 85 кг), Адам Малигов, Егор Климонов (оба — до 94 кг) и Руслан Албегов (свыше 105 кг).
В состав женской команды включены Наталья Хлёсткина, Анастасия Иванова (обе — до 58 кг), Тима Туриева, Татьяна Алеева (обе — до 63 кг), Анастасия Романова (до 69 кг), Мария Вострикова (до 75 кг), Диана Мстиева (до 90 кг) и Татьяна Каширина (свыше 90 кг).