Российские борцы завоевали три медали в первый день молодёжного ЧЕ в Венгрии

В Сомбатхее (Венгрия) стартовало молодёжное первенство Европы по спортивной борьбе. В первый день соревнований российские борцы вольного стиля завоевали два серебра () и одну бронзу ().1. Сулейман Атли (Турция).2. Азамат Тускаев (Россия).3. Андрей Яценко (Украина) и Иван Замфиров (Молдова).1. Теймур Маммадов (Азербайджан).2. Хайдар Явуз (Турция).3. Имам Аджиев (Россия) и Иверико Джулакидзе (Грузия).1. Гиви Мачарашвили (Грузия).2. Георгий Гогаев (Россия).3. Геннадий Кудинович (Германия) и Мурази Мчедлидзе (Украина).