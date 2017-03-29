Морозов: Женя Тарасова сегодня герой

Россиянин, ставший вместе с Евгенией Тарасовой третьим в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки, прокомментировал выступление своего дуэта. Напомним, что утром в день соревнований Евгения получила тяжёлую травму, но смогла выйти на лёд.«Я доволен прокатом. Думаю, очень прилично откатать в такой ситуации — это достойно. Женя сегодня герой. Я просто рад, что мы вышли и сделали то, что можем», — рассказал Морозов в эфире программы «Все на матч».Тарасова и Морозов проигрывают 1,86 балла лидирующим китайцам Суи Чин Вэн и Чон Ханю и на 0,47 балла отстают от немцев Алёны Савченко и Бруно Массо.