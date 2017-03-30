Россия получила максимум квот на ОИ-2018 в парном фигурном катании

Россия получила максимальное число квот в парном фигурном катании на Олимпийские игры — 2018 в Пхенчхане. По итогам выступления спортсменов на чемпионате мира в Хельсинки определилось, что Россию на ОИ представят три пары.Для того чтобы завоевать максимальное количество квот, спортсмены из одной страны должны завоевать на ЧМ первое или второе место или же выступить так, чтобы сумма двух лучших мест была меньше или равна 13.Под российским флагом в Хельсинки выступали пары Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Ксения Столбова/Федор Климов и Наталья Забияко/Александр Энберт.