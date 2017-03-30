Тарасова и Морозов — бронзовые медалисты ЧМ по фигурному катанию в Хельсинки

Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали бронзовые медали в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки. Победили китайцы Суи Чин Вэн и Чон Хань, а вторыми стали немцы Алёна Савченко и Бруно Массо.
Фигурное катание. Чемпионат мира. Хельсинки, Финляндия
Спортивные пары. Итоговое положение
1. Суи Чин Вэн / Чон Хань (Китай) — 232,06.
2. Алёна Савченко / Бруно Массо (Германия) — 230,30.
3. Евгения Тарасова / Владимир Морозов (Россия) — 219,03…
5. Ксения Столбова / Фёдор Климов (Россия) — 206,72.
12. Наталья Забияко / Александр Энберт (Россия) — 192,54.