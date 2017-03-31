Траньков: пропасть между двумя парами и нашим третьим дуэтом тревожит

Двукратный олимпийский чемпионпрокомментировал итоги чемпионата мира в парном катании для российских фигуристов.завоевали бронзовые медали,стали пятыми, а– 12-ми.«К сожалению, пропасть между двумя парами и нашим третьим дуэтом тревожит. Если с одной из российских ведущих пар что-то случится, то третий дуэт не сможет их заменить. Раньше у нас были Базарова и Ларионов, Столбова и Климов, а также Волосожар и Траньков, которые находились рядышком по оценкам и иногда друг друга обыгрывали. У нас была более сбалансированная команда. Сейчас наша третья и четвертая пары серьёзно уступают.В целом считаю этот чемпионат хорошим для нас. Тарасова и Морозов проводят отличный сезон. У них две победы на двух главных стартах, плюс они впервые завоевали бронзу чемпионата мира. Очень рад, что ребята здорово заменили травмированных Столбову и Климова. И даже после восстановления Ксении и Фёдора не пропустили их вперёд и заняли лидирующую позицию среди российских пар», — приводит слова Транькова «Спорт-экспресс».