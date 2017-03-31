Ильиных и Бажина завоевали серебро в синхронных прыжках с трамплина в Казани

Россиянки Кристина Ильиных и Надежда Бажина завоевали серебряные медали в синхронных прыжках с трамплина на третьем этапе Мировой серии в Казани. Их соотечественники Евгений Кузнецов и Илья Захаров стали обладателями бронзовых наград.
Прыжки в воду. Мировая серия. Третий этап. Казань
Мужчины. Трамплин, 3 м. Синхронные прыжки
1. Цао Юань/Си Сии (Китай) — 458,82.
2. Джек Лаугер/Крис Мирс (Великобритания) — 420,42.
3. Евгений Кузнецов/Илья Захаров (Россия) — 376,83.
Женщины. Трамплин, 3 м. Синхронные прыжки
1. Ши Тинмао/Чан Яни (Китай) — 321,90.
2. Кристина Ильиных/Надежда Бажина (Россия) — 309,00.
3. Мэддисон Кини/Эстер Цин (Австралия) — 289,80.