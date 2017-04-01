Крылова: Медведева — настоящий подарок для нашей страны

Двукратная чемпионка мира в танцах на льду, тренер по фигурному катаниюподелилась впечатлениями от победына чемпионате мира в Хельсинки.«Я очень рада за Женю. Она стабильно выступает в этом сезоне и выиграла чемпионат мира. Её катание было великолепно. Она достойна первого места. Она каталась безупречно. Медведева очень тренированная спортсменка, и это видно. Она ещё узнаёт свои возможности, свою значимость и продолжит тренироваться. Это видно по результату. Когда ты добиваешься таких успехов, идёт переосмысление, думаешь, что ты лучше всех, и никто тебя не достанет. У неё этого нет, поэтому Женя работает и получает от этого результат.Надеюсь, что следующий сезон будет для неё таким же успешным. Эта спортсменка – особенная для меня, хотя я её не очень хорошо знаю лично, но я вижу, что это большая индивидуальность и талантливая девочка. Для нашей страны это настоящий подарок», — приводит слова Крыловой «Спорт-экспресс».