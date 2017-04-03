МОК: решение о закрытии дела по ямайцам было принято после консультации с ВАДА

Международный олимпийский комитет в своём пресс-релизе подтвердил информацию о том, что расследование в отношении ямайских спринтеров и их положительных допинг-проб с Олимпиады-2008 было остановлено в связи с крайне низким уровнем кленбутерола в пробах. 2 апреля немецкий телеканал ADR представил новый фильм о допинге в спорте, главными героями которого стали ямайские бегуны. Журналист Хайо Зеппельт акцентировал внимание на том, что МОК и ВАДА не стали расследовать положительные допинг-пробы ямайских спринтеров, несмотря на найденный в пробах кленбутерол. При этом МОК высказал мнение, что кленбутерол мог попасть в организм атлетов через заражённое мясо.
«После перепроверки проб с Олимпиады в Пекине лаборатория обнаружила у нескольких атлетов из разных стран и из разных видов спорта очень низкий уровень содержания кленбутерола. МОК обсудил вопрос целесообразности продолжения дела. В частности, были проведены консультации с ВАДА, которое было полностью вовлечено в процесс принятия решения. Результаты находились в концентрации ниже 1 нанограмма на 1 миллилитр и могли быть вызваны приёмом в пищу заражённого мяча», — говорится в сообщении.