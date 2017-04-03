Российские борцы завоевали три медали в заключительный день молодёжного ЧЕ

В Сомбатхее (Венгрия) завершилось молодёжное первенство Европы по спортивной борьбе. В заключительный день соревнований россияне завоевали три медали в греко-римской борьбе. Серебряными призёрами стали Аслан Висатов (до 66 кг) и Руслан Юсупов (до 85 кг), бронза в активе Ахмеда Кайцукова (до 75 кг).
Греко-римская борьба. Молодёжное первенство Европы. Сомбатхей
До 66 кг
1. Роман Пачурковски (Польша).
2. Аслан Висаитов (Россия).
3. Тихомир Димитров (Болгария) и Сергей Козуб (Украина).
До 75 кг
1. Антонио Коменчасевич (Хорватия).
2. Золтан Леваи (Венгрия).
3. Ахмед Кайцуков (Россия) и Тимур Бердиев (Беларусь).
До 85 кг
1. Кристофер Берг (Швеция).
2. Руслан Юсупов (Россия).
3. Лаша Гобадзе (Грузия) и Денис Кудла (Германия).