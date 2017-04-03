Плющенко, Траньков выразили соболезнования в связи со взрывом в метро Петербурга

Двукратные олимпийские чемпионы по фигурному катанию Евгений Плющенко и Максим Траньков выразили соболезнования родным и близким пострадавших и погибших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга, который прогремел на станции метро «Сенная площадь». По предварительным данным, погибли 10 человек, госпитализированы 47. Ещё один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению бомбы.
«И снова боль, и снова испытания. Питер, мой любимый, держись.Где бы мы ни были сегодня, наши сердца сейчас в Санкт-Петербурге. Мои соболезнования близким и друзьям погибших. Друзья, держитесь», — написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».
«Город, который заполняет мою душу… Град Петров, сколько ещё боли тебе нужно вынести? Держись, город-герой», — написал в своём «инстаграме» Траньков.