Олег Чен завоевал серебро ЧЕ по тяжёлой атлетике в весе до 69 кг

Россиянин Олег Чен занял второе место в весовой категории до 69 кг на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике в Сплите (Хорватия). Золотую медаль завоевал француз Бернардин Матам, опередивший Олега по сумме рывка и толчка на 1 кг, а замкнул тройку призёров немец Роберт Йоахим.
Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. Сплит, Хорватия
Мужчины. Весовая категория до 69 кг
1. Бернардин Матам (Франция) – 320 кг (140+180).
2. Олег Чен (Россия) – 319 кг (150+169).
3. Роберт Йоахим (Германия) – 317 кг (141+176).