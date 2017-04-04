Олег Чен завоевал серебро ЧЕ по тяжёлой атлетике в весе до 69 кг

Россиянинзанял второе место в весовой категории до 69 кг на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике в Сплите (Хорватия). Золотую медаль завоевал француз, опередивший Олега по сумме рывка и толчка на 1 кг, а замкнул тройку призёров немец1. Бернардин Матам (Франция) – 320 кг (140+180).2. Олег Чен (Россия) – 319 кг (150+169).3. Роберт Йоахим (Германия) – 317 кг (141+176).