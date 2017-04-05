«Финал четырёх» КР переименован после подписания соглашения ФГР с «ВКонтакте»

Федерация гандбола России объявила о начале сотрудничества с социальной сетью «ВКонтакте». По достигнутому соглашению «Финал четырёх» Кубка России по гандболу среди мужских команд теперь будет называться «ВКонтакте Финал четырёх Кубка России сезона-2016/17 им. А.Б. Кожухова среди мужских команд», сообщает пресс-служба ФГР.Турнир пройдёт в Краснодаре с 14 по 16 апреля. В нём примут участие «Чеховские медведи» (Чехов), СКИФ (Краснодар), «Динамо-Виктор» (Ставрополь) и «СГАУ-Саратов» (Саратов).Действующими обладателями Кубка России являются «Чеховские медведи».