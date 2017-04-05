Закарин поздравил с юбилеем почётного президента ФВСР Макарова

Российский велогонщик «Катюши», ставший в 2016 году победителем одного из этапов престижной веломногодневки «Тур де Франс», поздравил с 55-летием почётного президента Федерации велосипедного спорта России«Хочу поздравить Игоря Викторовича Макарова с 55-летием и пожелать ему всего самого доброго и хорошего!В моей жизни, как и в жизни многих других гонщиков, Игорь Викторович занимает особое место. Это тот человек, который создал, помимо многих прочих команд, команду «Катюша», который всегда помогал гонщикам и искренне переживал за нас, за наши победы и поражения. Его энергия и искренние переживания за велоспорт всегда подталкивали нас вперёд, рождали у нас желание побеждать и никогда не сдаваться.Я очень рад, что в мире велоспорта существует такой человек, как И.В. Макаров, и он всегда рядом с нами!» — приводит слова Закарина официальный сайт федерации.