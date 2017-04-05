Колесников: не скажу, что тяжелоатлеты РФ на ЧЕ находятся под особым контролем

Главный тренер женской сборной России по тяжёлой атлетикесообщил, что сборная России на чемпионате Европы в Сплите (Хорватия) не ощущает особого внимания к себе со стороны антидопинговых служб.«Я не могу сказать, что российские тяжелоатлеты, пропустившие по известным причинам последнюю Олимпиаду, находятся на этом чемпионате под особым контролем антидопинговых служб. Все спортсмены живут, тренируются и выступают в одинаковых условиях», — приводит слова Колесникова ТАСС.Золото чемпионата Европы завоевала, серебро —, бронзу —