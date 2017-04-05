Колесников: не скажу, что тяжелоатлеты РФ на ЧЕ находятся под особым контролем

Главный тренер женской сборной России по тяжёлой атлетике Николай Колесников сообщил, что сборная России на чемпионате Европы в Сплите (Хорватия) не ощущает особого внимания к себе со стороны антидопинговых служб.
«Я не могу сказать, что российские тяжелоатлеты, пропустившие по известным причинам последнюю Олимпиаду, находятся на этом чемпионате под особым контролем антидопинговых служб. Все спортсмены живут, тренируются и выступают в одинаковых условиях», — приводит слова Колесникова ТАСС.
Золото чемпионата Европы завоевала Наталья Хлесткина, серебро — Олег Чен и Татьяна Алеева, бронзу — Феликс Халибеков и Тима Туриева.