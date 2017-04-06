Объединённый мир борьбы объявил россиянина Ахмедова победителем Олимпиады-2008

Российский борец вольного стиля Бахтияр Ахмедов получит золотую медаль летних Олимпийских игр 2008 года после аннулирования результатов представителя Узбекистана Артура Таймазова, сообщает официальный сайт Объединённого мира борьбы.
Напомним, что Международный олимпийский комитет объявил о решении аннулировать результаты Таймазова накануне, 5 апреля. В допинг-пробе спортсмена было найдено запрещённое вещество туринабол. На основании этого решения UWW постановил, что новым олимпийским чемпионом Игр в Пекине в весовой категории до 120 кг стал Ахмедов, завоевавший на Олимпиаде серебряную медаль.