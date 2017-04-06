Объединённый мир борьбы объявил россиянина Ахмедова победителем Олимпиады-2008

Российский борец вольного стиляполучит золотую медаль летних Олимпийских игр 2008 года после аннулирования результатов представителя Узбекистана, сообщает официальный сайт Объединённого мира борьбы.Напомним, что Международный олимпийский комитет объявил о решении аннулировать результаты Таймазова накануне, 5 апреля. В допинг-пробе спортсмена было найдено запрещённое вещество туринабол. На основании этого решения UWW постановил, что новым олимпийским чемпионом Игр в Пекине в весовой категории до 120 кг стал Ахмедов, завоевавший на Олимпиаде серебряную медаль.