Окулов завоевал серебро ЧЕ по тяжёлой атлетике в весе до 85 кг

Россиянин Артём Окулов стал серебряным призёром чемпионата Европы по тяжёлой атлетике в Сплите (Хорватия) в весовой категории до 85 кг. По сумме рывка и толчка Артём уступил 9 кг украинцу Александру Пелешенко, защитившему титул. Замкнул тройку призёров поляк Кшиштоф Зварич.
Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. Сплит, Хорватия
Мужчины. Весовая категория до 85 кг
1. Александр Пелешенко (Украина) — 386 кг (175+211).
2. Артём Окулов (Россия) — 377 кг (165+212).
3. Кшиштоф Зварич (Польша) — 358 кг (159+199).