Срок двухлетней дисквалификации Поистоговой истекает уже в августе 2017 года

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую легкоатлеткуна два года. Срок дисквалификации истекает в августе 2017 года.Комиссия Всемирного антидопингового агентства (ВAДA) в ноябре 2015 года рекомендовала за нарушения антидопинговых правил перед ОИ-2012, которые были сокрыты Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), пожизненно отстранить ряд российских легкоатлеток, в их числе и Поистогову. Но позже IAAF направила допинговые дела на рассмотрение в CAS.«Поистогова дисквалифицирована на два года, это минимальный срок. Она дисквалифицирована на основе записей, сделанных (информатором ВAДA Юлией) Степановой. Но нам удалось доказать, что речь не шла о ряде запрещённых веществ, в этом моменте Степанова ошибалась – намеренно или нет. Как бы ни хотелось Степановой показать, что этими записями подтверждается употребление Поистоговой ряда запрещённых средств, это не так. Дисквалификация истекает в августе 2017 года.Несмотря на то что IAAF просила аннулировать все результаты начиная с июля 2012 года, включая и медаль Лондона, в этом было отказано. Медаль за Катей, соответственно, оставлена. Результаты были аннулированы только с октября 2014 года, когда был период осуществления Степановой своих записей. Все предыдущие результаты в силе, в том числе и на Олимпиаде в Лондоне», — приводит слова адвоката спортсменки«Р-Спорт».