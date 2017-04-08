Сборная России выиграла общекомандный зачёт на ЧЕ по тяжёлой атлетике

Сборная России по тяжелой атлетике выиграла общекомандный зачёт на чемпионате Европы, который завершился в Сплите (Хорватия). Российские штангисты завоевали 11 наград: пять золотых медалей, четыре серебряные и две бронзовые. Второе место заняли румыны (2-2-3), третье — французы (2-0-0).Золото России принесли(до 94 кг),(до 58 кг),(до 69 кг),(до 90 кг) и(свыше 90 кг). Серебро завоевали(до 69 кг),(до 85 кг),(до 63 кг) и(до 75 кг), бронзу —(до 62 кг) и(до 63 кг).Добавим, россияне стали первыми как среди мужчин (1-2-1), так и среди женщин (4-2-1).