Сборная России выиграла общекомандный зачёт на ЧЕ по тяжёлой атлетике

Сборная России по тяжелой атлетике выиграла общекомандный зачёт на чемпионате Европы, который завершился в Сплите (Хорватия). Российские штангисты завоевали 11 наград: пять золотых медалей, четыре серебряные и две бронзовые. Второе место заняли румыны (2-2-3), третье — французы (2-0-0).
Золото России принесли Адам Малигов (до 94 кг), Наталья Хлесткина (до 58 кг), Анастасия Романова (до 69 кг), Диана Мстиева (до 90 кг) и Татьяна Каширина (свыше 90 кг). Серебро завоевали Олег Чен (до 69 кг), Артём Окулов (до 85 кг), Татьяна Алеева (до 63 кг) и Мария Вострикова (до 75 кг), бронзу — Феликс Халибеков (до 62 кг) и Тима Туриева (до 63 кг).
Добавим, россияне стали первыми как среди мужчин (1-2-1), так и среди женщин (4-2-1).