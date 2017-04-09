Турбаевский и Данилова победили на этапе Кубка Африки по триатлону в Египте

Россиянин Владимир Турбаевский победил на этапе Кубка Африки по триатлону в Шарм-эль-Шейхе. Среди женщин первенствовала ещё одна представительница России Елена Данилова.
Триатлон. Этап Кубка Африки. Шарм-эль-Шейх, Египет
Мужчины
1. Владимир Турбаевский (Россия) – 1:01.26.
2. Ласло Тарнай (Венгрия) – 1:01.30.
3. Маттиас Штайнвандтер (Италия) – 1:01.37…
8. Андрей Алыпов (Россия) – 1:02.27…
13. Андрей Моисеенко (Россия) – 1:03.01…
19. Василий Крестьянинов (Россия) – 1:05.31…
22. Ярослав Потанин (Россия) – 1:06.27…
28. Антон Горбатенко (Россия) – 1:08.31.
Женщины
1. Елена Данилова (Россия) – 1:08.21.
2. Джорджиа Приароне (Италия) – 1:08.36.
3. Ангелина Ольмо (Италия) – 1:09.11.
4. Анастасия Горбунова (Россия) – 1:09.28…
8. Арина Шульгина (Россия) – 1:12.11.