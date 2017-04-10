МФК «Спартак» сыграл вничью с «Политехом» в 26-м туре Высшей лиги

Московский «Спартак» в матче 26-го тура чемпионата России по мини-футболу в Высшей лиге сыграл вничью с «Политехом» со счётом 2:2. Красно-белые завершили регулярный чемпионат на первой позиции, коллектив из Санкт-Петербурга — на четвёртой. Обе команды примут участие в плей-офф.«Спартак» (Москва) — «Политех» (Санкт-Петербург) — 2:2 (2:1).: Цай, 2 (1:0); Циммерман, 7 (2:0); Катанэ, 16 (2:1); Романов, 27 (2:2).Плей-офф Высшей лиги пройдёт в Смоленске с 20 по 25 апреля.