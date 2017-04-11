Мосгорсуд отклонил апелляцию Угаровой на решение по иску к телеканалу ARD

Мосгорсуд отклонил апелляцию российской легкоатлетки Кристины Угаровой на отказ в удовлетворении её иска о защите чести и достоинства к немецкому телеканалу ARD. В январе иск Угаровой отклонил Дорогомиловский суд Москвы. В вышедшем летом 2015 года фильме ARD в употреблении запрещённых веществ были обвинены россиянки Татьяна Мязина, Кристина Угарова, Екатерина Поистогова, Мария Савинова и Анастасия Баздырева. Независимая комиссия ВАДА в своём отчёте рекомендовала пожизненно отстранить Угарову за нарушения антидопинговых правил. Спортивный арбитражный суд принял решение о дисквалификации спортсменки на два года начиная с 7 сентября 2015-го.
«Мы подали апелляцию на отклонение нашего иска, и вчера, 10 апреля, состоялось слушание в суде. Заседание длилось три часа, и, к сожалению, было принято такое же решение. У нас есть полгода на обжалование. Своими действиями я хотела бы показать, что боевой дух живёт в нас, а все эти временные ситуации только делают нас ещё сильнее.
Выражаю свою гражданскую позицию как и директор „Фонда защиты прав спортсменов“ на те нарушения наших прав не только как атлетов, но и как обычных граждан своей страны. Чего стоит взятие допинг-проб у технического персонала, массажистов и тренеров спортсменов, что нарушает ст. 21 ч. 2 и ст. 22 ч. 1 конституции РФ. Такими темпами скоро допинг-пробы будут брать у болельщиков на трибунах и у спортивных чиновников в Государственной Думе. И невозможно остаться равнодушным, когда почти всех наших кумиров прошлых лет словно подвергают публичному „распятию“, отбирая все медали, завоёванные в равной борьбе», — цитирует Угарову ТАСС.