IAAF: Шубенков, Кучина и ещё пять россиян могут выступать под нейтральным флагом

Международная ассоциация легкоатлетических федераций допустила чемпиона мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами, действующую чемпионку мира в прыжках в высоту, а также прыгуна в высоту, ходоков, прыгунов с шестомк участию в международных стартах текущего сезона в нейтральном статусе, сообщает пресс-релиз организации.Всего индивидуальные заявки в IAAF подали более 80 российских легкоатлетов.