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IAAF: Шубенков, Кучина и ещё пять россиян могут выступать под нейтральным флагом

11 апреля 2017, вторник. 14:33. Другие
Международная ассоциация легкоатлетических федераций допустила чемпиона мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергея Шубенкова, действующую чемпионку мира в прыжках в высоту Марию Кучину, а также прыгуна в высоту Даниила Цыплакова, ходоков Сергея Широбокова и Яну Смердову, прыгунов с шестом Илью Мудрова и Ольгу Муллину к участию в международных стартах текущего сезона в нейтральном статусе, сообщает пресс-релиз организации.

Всего индивидуальные заявки в IAAF подали более 80 российских легкоатлетов.
Источник: iaaf.org Сообщить об ошибке
Теги
Даниил Цыплаков Илья Мудров Мария Кучина Сергей Шубенков
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