IAAF: Шубенков, Кучина и ещё пять россиян могут выступать под нейтральным флагом

Международная ассоциация легкоатлетических федераций допустила чемпиона мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергея Шубенкова, действующую чемпионку мира в прыжках в высоту Марию Кучину, а также прыгуна в высоту Даниила Цыплакова, ходоков Сергея Широбокова и Яну Смердову, прыгунов с шестом Илью Мудрова и Ольгу Муллину к участию в международных стартах текущего сезона в нейтральном статусе, сообщает пресс-релиз организации.
Всего индивидуальные заявки в IAAF подали более 80 российских легкоатлетов.