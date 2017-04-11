Шляхтин: рад, что наших легкоатлетов допустили, они получат полную поддержку

Президент Всероссийской федерации легкой атлетикипрокомментировал решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе«Я рад, что наших спортсменов допустили, пусть они сейчас сами определяются, на каких международных турнирах будут выступать. По сути, это уже допуск на чемпионат мира. Ситуация потихоньку начинает разъясняться. Пока понимания того, кто будет финансировать поездку наших спортсменов на чемпионат мира, нет, мы будем прорабатывать этот вопрос с Министерством спорта РФ и ЦСП. Надо понимать, что если спортсмены захотят поехать на чемпионат мира, они поедут, это технический момент. Полная поддержка у наших спортсменов будет», — цитирует Шляхтина ТАСС.