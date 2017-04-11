ВФЛА опубликовала имена спортсменов, заявки которых были отклонены IAAF

Всероссийская федерация лёгкой атлетики сообщает, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций не удовлетворила заявки о допуске на международные старты под нейтральным флагом Никиты Андриянова (бег на 400 м с барьерами), Елизаветы Федосеевой (200, 400 м), Светланы Титовой (800 м), Константина Петряшова (100, 200 м, 4х400 м), Александры Бушковой, Анастасии Евачевой, Алексея Головина, Анастасии Калашниковой, Юлии Туровой (все — спортивная ходьба), Феликса Шестопалова (десятиборье), сообщает официальный сайт Всероссийской федерации лёгкой атлетики.
11 апреля IAAF сообщила о допуске Сергея Шубенкова, Марии Кучиной, Даниила Цыплакова, Сергея Широбокова, Яны Смердовой, Ильи Мудрова и Ольги Муллиной.
Всего около 100 российских легкоатлетов подавали заявки в IAAF. 10 человек получили разрешения, более 70 заявок находятся на рассмотрении.