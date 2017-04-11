ВФЛА опубликовала имена спортсменов, заявки которых были отклонены IAAF

Всероссийская федерация лёгкой атлетики сообщает, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций не удовлетворила заявки о допуске на международные старты под нейтральным флагом(бег на 400 м с барьерами),(200, 400 м),(800 м),(100, 200 м, 4х400 м),(все — спортивная ходьба), Феликса Шестопалова (десятиборье), сообщает официальный сайт Всероссийской федерации лёгкой атлетики.11 апреля IAAF сообщила о допускеВсего около 100 российских легкоатлетов подавали заявки в IAAF. 10 человек получили разрешения, более 70 заявок находятся на рассмотрении.