Балахничёв: участие под нейтральным флагом приемлемо на коммерческих турнирах

Бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетикипрокомментировал решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций допустить ряд российских спортсменов к участию в международных стартах текущего сезона в нейтральном статусе.«В той ситуации, в которой мы находимся, это единственный выход из положения. Процедура позволит участвовать в международных соревнованиях спортсменам, которые не втянуты в допинговые скандалы в то время, когда федерация оказалась санкционирована. Думаю, что данный инструмент приемлем, если это касается коммерческих соревнований. Они не требуют заявки от страны и позволяют их делать менеджерам спортсменов. Здесь нет ничего нового, нет ничего предосудительного.Другим будет разговор, когда речь пойдёт об официальных соревнованиях, где выступает не отдельный спортсмен, а команды. В такой ситуации было бы патриотичнее выступать под флагом Российской Федерации», — сказал Балахничёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Марковым.