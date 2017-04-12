Крамник: хочу выиграть турнир в Цюрихе, но фаворитом считаю Накамуру

14-й чемпион мира российский гроссмейстерподелился ожиданиями от престижного шахматного турнира, который пройдёт в Цюрихе с 13 по 17 апреля. Участие в соревнованиях также примут россияне, индиец, израильтянин, швейцареци американец«Турнир в Цюрихе станет для меня первым выступлением в 2017 году, и я к нему очень тщательно готовился. Если же говорить о своей цели, то мне очень хочется занять в Цюрихе первое место, потому что я уже был здесь вторым. Я очень хочу победить, хотя считаю, что в быстрые, скоростные, шахматы здорово играет Накамура, который выиграл два предыдущих турнира в Цюрихе. И, наверное, „на бумаге“, он сейчас первый фаворит соревнования.Мне нравится формат так называемой „новой классики“ — 45 минут на всю партию с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход. Эта идея принадлежит организатору турнира Олегу Скворцову. Мероприятие в Цюрихе проводится уже шестой год, что говорит о том, что турнир стал действительно традиционным, а не просто „игрушкой“. Мы дружим с Олегом и немало говорили о формате турнира. Я считаю, что игра в таком варианте очень интересна, потому что наша жизнь сейчас убыстряется, в том числе и в шахматах.Я всегда с огромным удовольствием играю на турнире в Цюрихе, тем более что сейчас я живу в Женеве, и мне очень это удобно — я привезу всю свою семью. И впервые выведу в свет своего четырёхлетнего сына, который очень просит меня научить его играть в шахматы. Я здесь выступал почти во всех турнирах, начиная с 2012 года, когда проходил мой матч с Левоном Ароняном. И очень важно, что для Скворцова это соревнование — не игрушка, он сам очень любит шахматы и сильно играет.На шахматной карте мира появился новый супертурнир, а в этом году будет проведён ещё и другой, открытый турнир, в котором примет участие очень много известных гроссмейстеров, в том числе и российских. И можно уже говорить о том, что турнир в Цюрихе вырос в серьёзный шахматный фестиваль», — цитирует Крамника «Р-Спорт».