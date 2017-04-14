28 пловцов вошли в предварительный состав сборной России на чемпионат мира

Президиум Всероссийской федерации плавания утвердил предварительный состав сборной России на чемпионат мира—2017 по водным видам спорта в Будапеште, сообщил главный тренер команды Сергей Колмогоров. Турнир пройдёт 18-30 июля.
«Президиум ВФП утвердил предварительный состав команды, в которую вошли 28 спортсменов, окончательный состав будет утверждён в ближайшие дни», — цитирует Колмогорова ТАСС.
Предварительный состав сборной России на чемпионат мира—2017: Вероника Попова, Анастасия Фесикова, Дарья Устинова, Юлия Ефимова, Светлана Чимрова, Виктория Андреева, Анастасия Гуженкова, Арина Опенышева, Розалия Насретдинова, Наталья Иванеева, Владимир Морозов, Данила Изотов, Александр Красных, Евгений Рылов, Григорий Тарасевич, Климент Колесников, Всеволод Занько, Антон Чупков, Илья Хоменко, Олег Костин, Кирилл Пригода, Никита Королёв, Александр Попков, Михаил Довгалюк, Никита Лобинцев, Евгений Седов, Даниил Пахомов, Илья Дружинин.